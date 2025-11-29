Jubiläumsbrunch

Starten Sie einen Samstag auf ganz besondere Weise: streichen Sie die Kehrwoche, lassen Sie den Herd aus und genießen Sie stattdessen einen kulinarischen Vormittag mit Familie und Freunden.

Das Audi Forum Neckarsulm feiert 20jähriges Jubiläum und zu diesem Anlass bringt das Restaurant Nuvolari bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr ein beliebtes Format zurück: einen Brunch, der keine Wünsche offen lässt.

Beginnen Sie Ihren Tag mit einem prickelnden Glas Sekt oder einem alkoholfreien Aperitif und verwöhnen Sie sich an unserem reichhaltigen Frühstücksbuffet – inklusive aromatischem Filterkaffee, erfrischenden Säften und Wasser.

Im Anschluss erwartet Sie ein vielfältiges und köstliches Mittagsbuffet. Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Auswahl an warmen und kalten Speisen, darunter knackige Salate, delikate Vorspeisen, herzhafte Hauptgerichte und verführerische Desserts.

Für die kleinen Gäste wird in der Ellipse eine Mitmach- und Spielstation eingerichtet, die mit spannenden Aktivitäten für Spaß und Unterhaltung sorgt.

Freuen Sie sich auf genussvolle Momente, köstliche Speisen und geselliges Beisammensein in gemütlicher Atmosphäre.