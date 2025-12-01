Erleben Sie die Energie, die an diesem Abend vom Chor The Golden Voices of Gospel auf der Bühne versprüht wird. Ein unvergesslicher Abend wartet auf Sie.

Der Chor blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück: Als Stimmen hinter Stars wie Michael Jackson, Helene Fischer und Howard Carpendale standen sie ebenso im Rampenlicht, wie als Special Guests auf Welttournee mit André Rieu.

The Golden Voices of Gospel überzeugen seit Jahren mit ihrem breiten Repertoire, das nicht nur christliche Wurzeln des Gospels widerspiegelt, sondern auch tief in Blues und Jazz verwurzelt ist.

Durch den unvergesslichen Stil und die leidenschaftliche Bühnenpräsenz gelingt es dem Chor, Sie auf eine unvergessliche Reise mitzunehmen. Sie dürfen sich auf ein unterhaltsames Weihnachtskonzert freuen. Still wird die Nacht dabei auf jeden Fall nicht.