Christmas Crime Stories

Extra zum Fest der Feste haben „Der Detektiv & das Saxophon“ alias Jo Jung, Ruth Sabadino & Boogaloo ein brandneues weihnachtliches Krimi-Paket geschnürt -

mit vielen neuen Songs und schaurig-schönen Christmas-Crime-Geschichten, wie immer eiskalt kombiniert und zum Totlachen komisch.

Dabei werden fröhliche Lieder schon mal in Moll gesungen, falsche Bärte entlarvt, diverse Leichen unterm Baum hervorgekehrt und betrunkene Engel von eben diesem geschüttelt! Es ist eben mal wieder „mordsmäßig was los unterm Tannenbaum“! Facettenreich, hintersinnig und mitreißend gelesen und erzählt wie es nur einer kann: Jo Jung! Der Schauspieler und Sprecher, dessen markante Stimme vielen Zuhörern durch TV und Radio bekannt ist, jongliert mühelos mit allerlei Dialekten und lässt gestenreich die Geschichten zu wahrem Leben erstehen. Saxophonistin Ruth Sabadino und ihre kriminelle Jazzband spielen dazu einen unerhört coolen Weihnachtsgroove, der sogar Knecht Ruprecht Beine machen würde. Gleich einem Ping-Poing-Spiel werfen sich Text und Musik die „Fälle“ zu. Subtil umgarnt die Musik die Texte, spielt dramatischen Wendungen und komischen Pointen entgegen und verbindet sich mit der unglaublich wandlungsfähigen Stimme von Jo Jung zu einem Gesamtkunstwerk.