Oldienight mit Tanz

Zum dritten Mal in Folge lädt der Oldiechor Balingen zum Konzert und Tanz in die Stadthalle Balingen ein.

Das Repertoire reicht von Chorklassikern und Rock’n’Roll über die Beatles, The Who, Moody Blues, Les Humphries Singers, Neil Diamond, Abba, Ed Sheeran bis Lady Gaga.

Eine musikalische Zeitreise durch die letzten sechs Jahrzehnte der Rock- und Popgeschichte. Bekannte Songs bekommen ihre ganz eigene, unverkennbare Handschrift. Das Quartett interpretiert Klassiker mit Leidenschaft, Kreativität und vierstimmigem Gesang. Music hits unplugged von Prince, The Hollies, Bob Dylan, Eric Clapton, Foreigner, Queen, Deep Blue Something, Bill Withers, AC/DC, The Temptations ... für jeden ist etwas dabei.