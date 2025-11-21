OldMen Jazz

Markt8 Marktplatz 8, 71634 Ludwigsburg

Das Programm euphorisiert durch musikalische Vielfalt - cool, hot, bossig (von Bossa Nova)

Jazz: Hubertus "Batz" von Stackelberg - Trompete Andi "Fitzli" Lung - Gitarre Uli "Knete" Kiedaisch - Gitarre und Joachim "Low Joe" Brielmaier – Bass

