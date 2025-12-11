Oldschool Hip Hop Floor

Legendär und absoluter Kult!

Heute feiern wir wieder die größte 90er/2000er und Old School Hip Hop Party der Region!

Kommt und tanzt mit uns, zurück in die geilste Zeit, mit der viele von euch tolle Erinnerungen verbinden.

Lasst unsere Dancefloors explodieren!

UND WIR TUN ES WIEDER!

Wir haben für euch ein unglaubliches DJ Battle vorbereitet, in unserer Region einzigartig.

In der Arena planet dance, spielen unsere DJ`s im Battle von 2 DJ Tower, nonstop die besten 90er und 2000er Hits für euch und machen diese Party zu einem besonderen Erlebnis. Rund um den DJ Tower auf der Bühne ist geöffnet und ihr könnt auch auf der Bühne tanzen.

Wir sind die ERSTEN – für immer das Original!