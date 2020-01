oldseed oldseed LIVE

Craig Bjerring ist oldseed – oder das Gegenteil von Pop. Der seit einigen Jahren in Deutschland lebende Kanadier gehört zu den wohl eigenwilligsten und spannendsten Songwritern unserer Zeit. Oldseed gelingt das, wofür andere ein Orchester brauchen.

oldseed is all about the art of the build. if you let him, he will suck you right into his world; delicate, explosive, often times quite raw but definitely on point. finely honed without ever sounding slick. above all else, his music is honest.

Support:

Andy Wilsing

Von melancholisch-zerbrechlich-zartschmelzendschön bis rockig-rotzig-kraftvoll - Andy ist in seinem facettenreichtum sicher eine Ausnahmeerscheinung und aus der Stuttgarter Liedermacherszene nicht mehr wegzudenken