Ein Abend voller swingender Lebensfreude und musikalischer Erin- nerungen: Mit dem Programm „Oldtime Jazz – forever young“ laden acht erfahrene Musiker zu einer mitreißenden Zeitreise durch die frühen Jahrzehnte des Jazz ein.

Vom ursprünglichen New Orleans Jazz bis hin zum schwungvollen Swing der 1940er Jahre erklingen unvergessene Titel, die bis heute nichts von ihrer Frische und Aus- druckskraft verloren haben.

Auch wenn die Musiker selbst inzwischen ein wenig in die Jahre gekommen sind, bleibt ihre Leidenschaft für den Jazz ungebrochen. Mit jugendlicher Freude am gemeinsamen Musizieren und einem feinen Gespür für Improvisation lassen sie die Klassiker der Jazzgeschichte lebendig werden – authentisch, spielfreudig und voller Energie.

Seit über drei Jahrzehnten begeistern sie ihr Publikum in Nördlingen und Umgebung – und beweisen dabei immer wieder aufs Neue: Oldtime Jazz ist nicht alt, sondern zeitlos jung.