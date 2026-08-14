Oldtimer Ausfahrt - "Schätze auf Rädern"

Erleben sie die besonderen und geschichtsträchtigen Oldtimer, Youngtimer und Zweiräder inmitten der historischen Kulisse der Altstadt.
Info
Martin-Luther-Platz Ansbach 91522 Ansbach
Freizeit & Erholung
15:00-16:00 Uhr: Durchfahrt in die Altstadt Ansbach mit Fahrzeugvorstellung am Stadthaus
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Martin-Luther-Platz Ansbach 91522 Ansbach
Erleben sie die besonderen und geschichtsträchtigen Oldtimer, Youngtimer und Zweiräder inmitten der historischen Kulisse der Altstadt.
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