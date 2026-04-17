Oldtimer & Eleganz

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Vaihingen an der Enz 71665 Vaihingen an der Enz

- Das Vintage-Event in Vaihingen an der Enz -

Erleben Sie ein einzigartiges Highlight aus glänzendem Chrom und stilvoller Mode. Beim Oldtimertreff in der Vaihinger Innenstadt trifft Automobile Nostalgie auf zeitlose Eleganz. Lassen Sie sich von perfekt restaurierten Klassikern vergangener Jahrzehnte begeistern und entdecken Sie dazu modische Klassiker, die den Charme der jeweiligen Ära aufgreifen.

Von den eleganten 30ern, über die rockigen 50er, bis hin zu den bunten 90ern - Mode und Motoren verschmelzen zu einem stilvollen Event für die ganze Familie.

Info

Vaihingen an der Enz 71665 Vaihingen an der Enz
Freizeit & Erholung
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