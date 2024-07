Oldtimer- und Schleppertreffen

Kennen sie noch einen Porsche Standard oder einen Allgaier AP 17? Ja - dann wissen Sie, wovon wir reden.

Wenn nicht, dann kommen Sie doch am Samstag, 17.08. ab 12.00 Uhr und Sonntag 18.08. ab 10.00 Uhr nach Stetten (Nähe Schützenhaus). An beiden Tagen haben Sie die Gelegenheit, die historisch und technisch interessanten Fahrzeuge aller Marken kennen zu lernen. Viele Besucher können sich bestimmt noch daran erinnern, wie der Vater oder gar Sie selbst noch mit diesen Fahrzeugen bzw. Geräten gearbeitet haben. Lassen Sie alte Erinnerungen wieder wach werden. Kommen Sie vorbei und sprechen Sie mit den Besitzern und tauschen Ihre Erfahrungen aus. Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen bestens gesorgt. Eintritt frei.