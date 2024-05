Am 15. und 16. Juni 2024 sind alle Motorradfans zu uns eingeladen.

In diesem Jahr finden die Kawasaki Days mit einem noch größeren Programm und vielen zusätzlichen Highlights zur Feier des 40-jährigen Jubiläums der Ninja-Baureihe statt. Und das alles kostenlos und für Fahrer aller Marken.

Grundsätzlich kommen alle Besucher schon auf ihre Kosten, wenn sie gerne brandaktuelle und klassische Motorräder anschauen. Übrigens eine gute Gelegenheit, das eigene Bike der Gemeinde vorzustellen und anerkennende Blicke oder Kommentare zu sammeln. Im abwechslungsreichen Event-Programm wartet außerdem actiongeladene Spannung: Neben Stunt- und MX-Freestyle-Shows zeigen in diesem Jahr wieder die Steilwandfahrer ihr Können.

Wer ein aktuelles Kawasaki-Modell bei einem Testride erleben möchte, der sucht sich vorab online unter www.kawasaki-roadshow.de ein Motorrad sowie die gewünschte Zeit beim Event aus und startet dann vom Kawasaki-Promotruck zu seiner Testrunde.

Etwas ruhiger geht es auf dem restlichen Eventgelände zu, wo Besucher über die Händler- und Partnermeile schlendern können. Im Rahmen des Gewinnspiels bei den Kawasaki Days gibt es am Samstag die Gelegenheit, eine brandneue Ninja 650 in der Jubiläumslackierung zu gewinnen, am Sonntag winkt dem glücklichen Gewinner eine brandneue Ninja ZX-4RR in der 40th Anniversary Edition. Termin vormerken & vorbeischauen lohnt sich also doppelt! Die Eventfläche befindet sich auf unseren Parkplätzen P3 und P4. Motorräder können auf dem Parkplatz P2 abgestellt werden. Selbstverständlich ist der Eintritt zu den Kawasaki Days (Samstag von 10 – 18 Uhr, Sonntag von 10 Uhr – 17 Uhr) kostenlos.