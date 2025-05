Ende Juni gibt es ein ganzes Wochenende lang geballtes Open-Air-Programm.

In Zusammenarbeit mit dem SWR und der Stadt Speyer findet das SWR Sommerfestival 2025 u.a. auf dem Musemsgelände statt. Drei großartige Acts kommen nach Speyer und werden für eine tolle Show sorgen.

SWR3 Open Air mit Alle Farben eröffnet das Festival - Freitag 27.06.2025

Am Freitag, 27. Juni 2025, eröffnet Star-DJ Alle Farben beim SWR3 Open Air das SWR Sommerfestival. Der internationale Star-DJ aus Berlin ist für seine energiegeladenen Live-Performances mit einer Fusion aus Club-Sounds im Tech House-Stil und großen Festivalhymnen bekannt. Die Show mit seinen Welthits wie "She Moves", "Love Hurt Repeat" oder "Little Hollywood" verspricht ein unvergessliches Erlebnis zu werden. Den Abend eröffnet DJ Agatino Romero im Vorprogramm.

SWR1 Open Air mit The Hooters - Samstag, 28.06.2025

Unter dem Motto „45 Alive“ feiern The Hooters beim SWR Sommerfestival ihr 45-jähriges Bestehen und werden den Konzertgästen mit ihre unvergessenen Klassikern ordentlich einheizen. Welthits wie All Yor Zombies, Johnny B. und Satelliteplatzieren sich nicht umsonst regelmäßig in der SWR1 Hitparade. Das 2023 veröffentlichte Album „Rocking & Swing“ markiert eine Rückkehr der Hooters zu ihren musikalischen Wurzeln in den frühen 80ern. Mit einer einzigartigen Mischung aus Ska, Reggae und Rock treffen sie, gerade auch durch die erstmalige Aufnahme einiger frühen Songs, die sie damals in den Anfängen auf ihren Clubkonzerten live performed haben, bei ihren Fans ins Schwarze.

Helge Schneider erstmals mit großer Big Band

„Sommer, Sonne, Kaktus“ bringt Multiinstrumentalist und Jazzvirtuose Helge Schneider am Sonntag zum SWR Kultur Open Air ins Technik Museum nach Speyer. Unter dem Motto „Ein Mann und seine Musik“ tourt der Superstar aus dem Ruhrpott aktuell mit seiner Band „Giganten der Hoffnung“ durchs Land, die seine schönsten Kompositionen zupft und dudelt. Er gehört zu den erfolgreichsten Komikern und Musikern in Deutschland und Hits wie „Katzenklo“ und „Käsebrot“ sind längst musikalisches Kulturgut: „Ich suche immer Kontakt zu meinem Publikum, und zwar durch Musik“. Beim SWR Sommerfestival tritt er erstmals mit einer großen Big Band auf – und nicht nur mit irgendeiner, sondern mit der mehrfach Grammy nominierten SWR Big Band!

SWR Big Band – eine der Besten der Welt

Die SWR Big Band gehört zu den Besten der Besten und wurde mehrfach für den Grammy nominiert, den wichtigsten Musikpreis der Welt. 17 Musiker – ein Sound, der überzeugt. Ähnlich wie die großen Big Bands der USA hat die SWR Big Band ihren ganz eigenen Klang. Schon bald nach ihrer Gründung 1951 als Tanzorchester galt die Band als „Daimler unter den Big Bands“. Seit Jahren tritt die SWR Big Band je nach Projekt mit unterschiedlichen hochkarätigen Dirigenten und verschiedensten Arrangements auf.

Eintrittsfreie Festivalmeile mit Medienwelt

Am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Juni 2025, können Interessierte auf der eintrittsfreien Festivalmeile mitten im Herzen Speyers auf der Maximilianstraße zwischen Dom und Altpörtel in die Welt der Medien eintauchen und den SWR hautnah erleben. Profis geben Einblicke in ihre journalistische Arbeit und erklären, wie ein Thema zur SWR Nachricht wird oder woran man Fake News erkennt. Die Festival-Besucherinnen und -Besucher können sich selbst als Nachrichtensprecher:innen ausprobieren oder mit VR-Brille und Smartphone in den virtuellen SWR eintauchen. Mit vielen Angeboten für Kinder und eigenem Bühnenprogramm direkt vor dem Dom erwarten die Gäste abwechslungsreiche Tage mit musikalischen Acts, Spiel, Spaß und Gesprächen.

Das Bühnenprogramm im Überblick

Freitag, 27.6.2025, SWR3 Open Air mit ALLE FARBEN

Einlass: 19:30 Uhr

Beginn: 21 Uhr

Samstag, 28.6.2025, SWR1 Open Air mit THE HOOTERS

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Sonntag, 29.6.2025

Festivalmeile mit Medienwelt

Samstag, 28.6.2025: 15 bis 21 Uhr

Sonntag, 29.6.2025: 12 bis 18 Uhr

SWR Medienwelt – TV, Radio und Online zum Erleben und Mitmachen, Eintritt frei!