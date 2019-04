Am Sonntag, 2. Juni 2019 findet wieder die beliebte Oldtimerausfahrt des Museumsvereines statt. Die Ausfahrt startet immer im jährlichen Wechsel in Sinsheim oder Speyer. Unsere Tour 2019 beginnt im Technik Museum Sinsheim und führt unter anderem über die Löwensteiner Berge hin zur idyllischen Weinstube Amalienberg in Beilstein.

Der Museumsverein veranstaltet diese Oldtimerausfahrt bereits zum 35. Mal. Im Gegensatz zu vielen anderen Oldtimerrallyes bei denen Zeitfahrten oder Geschicklichkeitsfahrten von Bedeutung sind, legt man bei der Oldtimerausfahrt des Museums großen Wert auf Gemütlichkeit und "Benzingespräche". Fahrzeuge bis Baujahr 1989 dürfen teilnehmen - neben Klassikern von Maybach und Mercedes werden also auch zahlreiche Youngtimer mit von der Partie sein.