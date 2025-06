Oldtimerrallye

Besucherinnen und Besucher des Audi Forum live erleben, wie eine der traditionsreichsten Oldtimerrallyes, die „ADAC Heidelberg Historic“, mit ihren rund 190 historischen Fahrzeugen, einen Zwischenstopp am Audi Forum Neckarsulm einlegt.

Zu den erfolgreichsten und traditionsreichsten Oldtimerrallyes in Deutschland zählt die „ADAC Heidelberg Historic“, die auf ihrer Strecke vom Technik Museum in Sinsheim durch die Region rund um den Audi Standort Neckarsulm auch in diesem Jahr wieder einen Zwischenstopp am Audi Forum einlegt. Von 12 bis 16:30 Uhr werden die etwa 190 Oldtimer auf der Piazza vor dem Forum eintreffen. Gäste können sich die Fahrzeuge vor Ort anschauen, während ein Moderator interessante Hintergründe dazu erklärt.

Als langjähriger Sponsor der Rallye ist Audi Tradition auch in diesem Jahr mit einer Auswahl historischer Fahrzeuge vertreten.

Neben den beeindruckenden Fahrzeugen haben die Gäste des Audi Forum an diesem Samstag auch die Möglichkeit die Sonderausstellung „Glanzstücke“ zu besichtigen. Inspiriert von der Architektur des Gebäudes, das gleichzeitig die Designorientierung von Audi sowie die Leichtbaukompetenz am Standort verkörpert, ist der Titel „Glanzstücke“ dabei Programm. Die Exponate glänzen sowohl im wörtlichen Sinne als auch durch ihre technische Raffinesse. Für die kleinen Gäste ist im Filmsaal eine Mitmach- und Spielstation eingerichtet, die mit abwechslungsreichen Aktivitäten für Spaß und Unterhaltung sorgt.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenfrei. Für Anreisende mit dem Auto steht das Parkhaus direkt am Audi Forum zur Verfügung. Speisen und Getränke gibt es im Restaurant Nuvolari.