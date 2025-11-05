Tobi Krell live

Gemeinsam mit Kindern geht der als „Checker Tobi“ bekannte Tobi Krell in seiner Mitmach-Show Wissensfragen aus Umwelt, Mobilität und Zukunft auf den Grund.

Tobi Krell („Checker Tobi“) geht auf eine spannende Wissensreise in die Zukunft. Begleitet von eindrucksvollen Geschichten, Bildern und Videos, sowie faszinierenden Eindrücken seiner vielen bisherigen Abenteuer, erforscht er mit Kindern die Entwicklungen aus den Bereichen Umwelt, Mobilität und Zukunft.

Tobi Krell erklärt seit 2013 in seiner KiKA-Sendung auf kindgerechte Weise die verschiedensten Wissensfragen. An diesem Nachmittag ermöglicht er den Kindern im Audi Forum einen einmaligen Einblick hinter die Kulissen seiner Arbeit und bringt spannende und unterhaltsame Geschichten rund um die Entstehung seines neuen Films mit, der Anfang 2026 in die Kinos kommt.