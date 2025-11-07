Kunst trifft Kulinarik

Bewegung sichtbar machen. Gefühle in Farbe tauchen. Ein Abend, an dem Kunst zum Erlebnis wird. Kreativ und sinnlich, begleitet von genussvollen Momenten.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf: mit Pinsel, Spachtel, Farbe und jeder Menge Inspiration! In unserem außergewöhnlichen Workshop verbinden sich künstlerisches Schaffen und genussvolle Kulinarik zu einem einzigartigen Abend voller Farbe, Geschmack und Überraschung.

Malen, gestalten, experimentieren: Sie tauchen ein in eine kreative Welt, in der Sie mit den unterschiedlichsten Techniken, Materialien und einem Schuss Humor eigene Kunstwerke schaffen. Ganz ohne Vorkenntnisse und alles, was Sie brauchen, wird gestellt. Am Ende nehmen Sie nicht nur neue Eindrücke, sondern auch Ihr persönliches Werk mit nach Hause.

Genuss auf höchstem Niveau: Begleitet wird der Workshop von einem exklusiven 3-Gang-Menü, das künstlerisch komponiert ist und die Sinne verwöhnt. Alle Getränke des Abends, sowohl alkoholfreie als auch alkoholische, sind im Preis enthalten. Ein rundum sinnliches Erlebnis, das Kunst, Genuss und Kulinarik vereint.

Ein DJ untermalt das Event mit loungigen Beats und schafft so eine kreative Atmosphäre. Es wird bunt. Es wird köstlich. Es wird anders als alles, was Sie bisher erlebt haben.