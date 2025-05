OldtimerTreff / 50 Jahre BMW 3er

Du darfst dich wieder auf zahlreiche Oldtimer und Oldtimer-Clubs freuen. Darüber hinaus hält die gesamte Gastronomie an diesem Tag Leckereien und Köstlichkeiten bereit. Für die kleinen Gäste gibt es wie immer ein abwechslungsreiches Kinderprogramm! Doch das ist noch nicht alles: In diesem Jahr feiern wir 50 Jahre BMW 3er! Seit seiner Einführung im Juni 1975 begeistert der 3er als eine der erfolgreichsten Modellreihen von BMW mit innovativer Technik und unverwechselbarem Design. Deshalb erwartet dich ein exklusiver BMW 3er-Bereich – sowohl Outdoor als auch in der Legendenhalle.