Der Pianist Oleksandr Shykyta stammt aus der Ukraine. Seine musikalische Ausbildung begann er im Alter von acht Jahren.

Dank früher Erfolge konnte er seit 2021 an der Musikhochschule Münster sein Studium fortsetzen.

Heute konzertiert Oleksandr regelmäßig in Europa – sowohl solistisch als auch im Klavierduo. Ein wesentlicher Bestandteil seiner künstlerischen Tätigkeit ist das Engagement für die Ukraine: Er wirkte bereits bei zahlreichen Benefizkonzerten mit.

Darüber hinaus widmet er sich mit besonderem Interesse selten gespielten Werken und Gesamtzyklen. So gehörte zu seinen jüngsten Projekten die Aufführung aller 24 Préludes von Rachmaninow in einem einzigen Konzert.

Das Programm des Abends reicht von Bach bis zu den

späten Romantiker*innen.