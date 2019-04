× Erweitern Olexesh

Für Olexesh könnte es aktuell nicht besser laufen: Eine Doppel-Eins für sein Album »ROLEXESH« und die Single »Magisch«, die außerdem erst Gold- und schließlich Platin- Status erlangt hat.

Aber weil der Bratan aus 64 für seine Arbeitsmoral bekannt ist, denkt er nicht mal ans Durchatmen und veröffentlicht stattdessen gleich das zweite Album in einem Jahr.

Vier Jahre nach »Authentic Athletic«, dem Kult-Mixtape mit dem Olexesh 2014 in der Deutschrap-Szene aufschlug und das binnen kürzester Zeit 300.000 Mal heruntergeladen wurde, veröffentlicht der 30-jährige am 30. November 2018 über 385idéal jetzt den langerwarteten Nachfolger des Klassikers. Das 30 Tracks starke Doppel-Album steht seinem legendären Erstling dabei in Nichts nach: Straßenrap straight outta Darmstadt. Hart, aggressiv, rough, authentisch und trotzdem auf allerhöchstem technischen Niveau. »Authentic Athletic II« ist eine deutliche Weiterentwicklung zum ersten Teil und klingt noch frischer und besser. »Die Struktur ist die gleiche, aber der Wagen hat jetzt mehr Öl im Getriebe«, sagt Olexesh. »Für die Beats kommen Oldschool-Elemente mit modernen Drums zusammen und treffen auf harten, kompromisslosen Straßenrap, der extrem nach vorne geht!«