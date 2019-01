Olga Scheps: Scooter & more

Geboren 1986 in Moskau, entdeckte die Tochter zweier Pianisten im Alter von vier Jahren das Klavierspiel für sich. Ihre Studien auf dem Instrument intensivierte sie nach dem Umzug der Familie nach Deutschland 1992.

Bereits in jungem Alter entwickelte sie ein Klavierspiel, das intensive Emotionalität und Ausdrucksstärke mit außergewöhnlichem pianistischen Können vereint. Ihre Solo-Recitals sind beim Publikum in aller Welt ebenso gefragt wie ihre Auftritte als Solistin mit Orchester und ihre kammermusikalischen Projekte. So konzertiert Olga Scheps mit großem Erfolg in weltbekannten Konzerthäusern wie der Berliner und Kölner Philharmonie, dem Wiener Konzerthaus, der Cadogan Hall London, der Tonhalle Zürich und der Suntory Hall in Tokyo.Ihren neuesten Streich widmet sie nicht den Klassikern, sondern den Songs von „Scooter“. Für Olga Scheps von Sven Helbig arrangiert, klingen die überladenen Synthesizer-Knaller ohne H.P. Baxxters Mickey-Maus-Stimme tatsächlich sparsam beflügelt - im wahrsten Sinne des Wortes – und das ist ein Segen.

