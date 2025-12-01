Die aus Kiew stammende Sängerin Olga Voichenko nahm im Sommer 2022, nachdem sie kriegsbedingt die Ukraine verlassen musste, Kontakt zur hiesigen Jazzszene auf.

Im Rahmen einer Jam-Session in Schwäbisch Gmünd lernte sie den Gitarristen Matthias Flum kennen, der Christoph Braun und Eberhard Budziat auf sie aufmerksam machte.

Olga Voichenko ist Professorin für Pop-Jazz Gesang an der Kyjiw National University of Culture and Arts in Kiew und Gewinnerin des „Grand Prix of the International Jazz Contest in the vocal nomination in Tokyo, Japan“. Sie tourte durch viele Länder wie Polen, Deutschland, Frankreich, Japan, England, Finnland, Österreich und Serbien. Mittlerweile ist sie bereits mit mehreren Ensembles im Großraum Stuttgart aufgetreten.

Das neue Sextett widmet sich auch ukrainischer Folklore, die in den Arrangements von Eberhard Budziat in ein neues Gewand gehüllt werden und damit das weite Feld von Jazz und Weltmusik betreten. Jazz und Worldmusic bringt das Ensemble auf die Bühne und verspricht ein abwechslungsreiches Klangerlebnis mit filigranem Ausdruck und auch mitreißenden Grooves.