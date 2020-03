Nach #SocialMediaBitch das neue Programm des Entertainers

Im Zeitalter von Shitstorms und Political Correctness füllen verbale Auswürfe die digitale Cloud wie Spam Mails den Papierkorb. SCHONUNGSLOS macht jedermann von seinem Social Media gegebenen Recht auf Meinungsäußerung Gebrauch. Allen voran: Oliver Pocher! Und das gibt es unzensiert auf seiner neuen LiveTour zu sehen.

Von Helene Fischer bis Heidi Klum, Wendler bis Bachelor, Bibi bis Dagi, Merkel bis Trump – alle sind online und produzieren ununterbrochen Material. Jeder andere tut es leider auch. Oliver Pocher nimmt es in seinem neuen Programm mit der digitalen Diarrhö der A- bis Z-Elite auf. In SCHONUNGSLOS – durchgeklickt verarbeitet er Abend für Abend die Eindrücke von Instagram, Facebook, WhatsApp, TripAdvisor oder Tinder, die sich sonst ungefiltert in unserer Großhirnrinde einnisten. Damit er sich SCHONUNGSLOS durchklicken kann, werden die Zuschauer Teil dieser interaktiven Show. Jeder Abend wird einzigartig. Und natürlich macht der Pocher auch vor sich selbst keinen Halt.