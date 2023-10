Dikanda (Polen)

Dikanda ist eine der angesehensten Weltmusikbands aus Stettin. Ihre Musik entstammt der Musiktradition Polens und der Roma und Sinti. Sie ist jedoch auch inspiriert von Klängen aus dem Balkan, Israel, Kurdistan, Weißrussland und Indien.

Die Band wurde 1997 gegründet und hat bis jetzt sieben Platten auf den Markt gebracht – einschließlich einer Live-DVD, aufgenommen im Witkacy-Theater in Zakopane. Sie haben hunderte von Konzerten gespielt, hauptsächlich in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sowie in Russland, Indien und in den USA. Für ihre einzigartige Musik hat Dikanda zahlreiche Preise bekommen – z.B. ‘CD des Jahres’ des Magazins Folker im Jahre 2005 für ihr Album ‘Usztijo’.

Die Band schafft eine außergewöhnliche Atmosphäre auf ihren Konzerten. Es ist eine emotionale Reise durch ethnische Sounds, ein lebhaftes Treffen voller Energie, Charisma und echten Gefühlen. Das Wichtigste für die Mitglieder der Band ist der musikalische Ausdruck, der eine Beziehung zwischen ihnen und dem Publikum schafft. Und wie sie das erreichen, haben sie bei ihrem ersten Konzert in der Rätsche vor einigen Jahren wunderbar gezeigt.