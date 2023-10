Drei musikalisch leidenschaftliche Wiederholungstäter und eine -täterin aus dem Geislinger Raum, die sich z.T. auch in anderen Musikerkonstellationen ausleben, treffen sich, um aus purer Freude Jazz-Klassiker, Bossa Nova und Crossover-Songs zu spielen.

Theo Wagner (bekannt durch Swing und Cool Jazz Band) an Saxophon und Klarinette; Hartmut Schmitt-Wolf (Frei-Wolf, Elser Projekt u.a.) an der Gitarre mit dem vollen Jazz-Harmonie-Spektrum; Horst Menzel (seit seiner Jugend in unterschiedlichen Formationen, Big Band und Salonorchester) am Schlagzeug und Moni Sautter, die Sängerin mit der jazzig, groovigen Stimme.