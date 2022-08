Der international bekannte Gitarrist Siggi Schwarz präsentiert sein neues bei Soulfood Music weltweit veröffentlichtes Rock Album „The fire inside“. Darauf sind 15 starke Gitarren-Rocksongs aus eigener Feder zu hören. Diese sind frech, hart, fett, stürmisch geradeaus, amerikanisch! Auch musikalisch erinnern die neuen Songs von Schwarz mit ihren geradlinigen Riffs, Feeling und Power an den Rocksound der späten 70er und der 80er Jahre. Die Songs hat Siggi Schwarz mit dem aus New York stammenden U.S. Veteran Dave Schaefer gemeinsam geschrieben und produziert. Dave Schaefers amerikanisches Cherokee – Blut und Temperament kann man in seinem kräftigen und ausdrucksstarken Gesang und in seinen Mitsing-Hooklines hören und spüren. Die internationale Fachpresse zeigt sich höchst begeistert und vergleicht die Songs und deren Sound mit der Qualität von Van Halen, Aerosmith und ZZ Top.