Olivenöl - das grüne Gold

Olivenöl ist ein Jahrtausende altes Nahrungsmittel, das bereits in der Antike zum Würzen und zur Konservierung von Lebensmitteln und Gerichten verwendet wurde.

Auch in der aktuellen Küche erfreut sich Olivenöl sehr großer Beliebtheit, und das nicht nur bei typisch mediterranen Gerichten. In diesem Kurs erhalten Sie alle wichtigen Informationen zum Olivenöl und seinen Verwendungsmöglichkeiten. Die Dozentin, die in Besitz eines Betriebs zur Bio-Olivenölherstellung ist, informiert Sie über die Geschichte des Olivenöls, seinen verschiedenen Anwendungsbereichen im Laufe der Zeit, über Qualitätsmerkmale und Defekte im Öl und deren Ursachen.

Sie erfahren alles zur Verarbeitung des Olivenöls vom Pflanzen und Schnitt der Bäume, der Ernte, der Verarbeitung der Oliven sowie den Vertrieb des Öls in Deutschland. Eine Verkostung verschiedener Olivenöle rundet die Veranstaltung ab.

Anmeldung bei der vhs unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de.