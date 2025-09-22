Oliver Anthony Music

European Tour 2025

Mit seinem Hit "Rich Men North Of Richmond" war OLIVER ANTHONY der erste Künstler, der ohne jegliche vorherige Platzierung auf dem ersten Platz der Billboard-Charts einstieg. Am 22.September* ist der amerikanische Country-Folk-Singer und -Songwriter in Stuttgart im Im Wizemann zu Gast.

OLIVER ANTHONY ist eine Stimme, die aufrüttelt. Mit einer rauen Emotionalität, die von tiefen persönlichen Kämpfen gezeichnet ist, verkörpert der US-amerikanische Country- Folk-Sänger und Songwriter ein musikalisches Phänomen, das es so noch nicht gab. Sein Aufstieg in die Spitze der amerikanischen Musikszene war ebenso unerwartet wie beeindruckend. Geboren und aufgewachsen in Virginia, führte OLIVER ANTHONY zunächst ein Leben, das auf den ersten Blick nichts mit dem eines Musikers zu tun hatte. Nach dem Abbruch der High School arbeitete er in der Industrie seiner Heimat. 2013 zog er für einen Job in einer Papiermühle nach North Carolina. Dort ereignete sich ein schwerer Arbeitsunfall, der sein Leben für immer veränderte. Ein Schädelbruch zwang ihn zu einer sechsmonatigen Genesungspause – eine Zeit, in der er begann, sich intensiv mit seiner mentalen Gesundheit auseinanderzusetzen. Musik wurde für ihn zum Ventil, um seine Depressionen zu bewältigen.

2021 begann er, erste Songs zu schreiben. Im August 2023 veröffentlichte er auf YouTube den Song „Rich Men North of Richmond“, der in den USA in der ersten Woche unglaubliche 17,5 Millionen Aufrufe erreichte und sich damit auf Platz 1 der Billboard Hot 100 katapultierte – als erster Künstler ohne vorherige Chart-Platzierung. Ein beispielloser Erfolg, der zeigt, wie tief seine Musik das Herz vieler Menschen berührt. Im April 2024 erschien sein Album „Hymnal Of A Troubled Man’s Mind“, produziert vom Grammy-Gewinner Dave Cobb. Die zehn Songs des Albums nehmen die Hörer*innen mit auf eine Reise durch die letzten zehn Jahre von OLIVER ANTHONYs Leben. „Es ist die Geschichte meines Lebens von 2013 bis 2023“, erklärt er. „Jede Note und jedes Wort ist bewusst platziert, um den reinsten und transparentesten Einblick in mein Herz und meine Seele zu geben.“ Der Sound des Albums ist geprägt von Akustikgitarre, Kontrabass und Fiddle – eine minimalistische Instrumentierung, die den rohen, ungeschliffenen Charakter seiner Stimme perfekt untermalt. Die Lieder sprechen von den persönlichen und universellen Kämpfen der modernen Arbeiterklasse und mit ihnen trifft OLIVER ANTHONY einen Nerv, der weit über die Grenzen der USA hinausgeht.