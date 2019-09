Oliver Bottini: Der Tod in den stillen Winkeln des Lebens

Banat/Rumänien 2014: Der Kripo-Kommissar Cozma ermittelt in einem brutalen Mordfall: Eine junge Deutsche, wurde erstochen aufgefunden. Ihrem Vater gehört ein landwirtschaftlicher Großbetrieb, und der Verdacht fällt auf einen seiner jungen Feldarbeiter, der in Lisa verliebt war und seit ihrem Tod verschwunden ist. Als eine Spur nach Mecklenburg führt, macht Cozma sich auf den Weg und muss feststellen, dass er dort nicht der Einzige ist, der für Gerechtigkeit sorgen will … Der Roman erhielt den 1. Platz beim Deutschen Krimipreis 2018.

Oliver Bottini wurde 1965 geboren. Bekannt wurde er mit den Krimis um die Freiburger Kommissarin Louise Boni. Für seine Romane erhielt er zahlreiche Preise, u. a. den Krimipreis von Radio Bremen, den Berliner „Krimifuchs“, den Stuttgarter Krimipreis und fünfmal den Deutschen Krimi Preis. Oliver Bottini lebt mit seiner Familie in Frankfurt am Main.