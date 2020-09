Oliver Kern – Klavierkonzert

Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag trifft auf den 20-jährigen Geburtstag der Barbara-Künkelin-Halle – wer würde sich besser dazu eignen, diese beiden wichtigen Kulturereignisse zu würdigen als der gebürtige Remstäler Pianist Oliver Kern. Schon bei der Eröffnung des neuen Kulturtempels der Daimlerstadt im Jahr 2000 bestritt er mit seinem Bruder musikalisch die Eröffnung.

Oliver Kern, seines Zeichens Gewinner u.a. des Beethoven-Wettbewerbes Wien, Preisträger des ARD-Wettbewerbes und zahlloser Konkurrenzen in ganz Europa und Asien, Professor für Klavier zunächst in Seoul, danach Hamburg und jetzt Frankfurt, zählt zu den bedeutendsten deutschen Pianisten und wird in Schorndorf einen musikalischen Abend der Extraklasse auf dem edlen Bösendorfer-Flügel mit Werken von Beethoven, Schumann, Schubert, Liszt, Chopin und Rachmaninoff bieten.