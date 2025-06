Italia in Germania: Bestsellerautor Oliver Maria Schmitt performt erstmals seinen neuen Roman „KomaSee“ (Rowohlt Berlin).

Eine Modern-Stalking-Geschichte vom Lago di Como über die Jagd auf Prominente und die Hölle des Übertourismus. Elena Barone, berühmte Paparazza und Deutsch-Italienerin, will es allen noch mal zeigen. Sie will ein Foto von George Clooney schießen – DAS unglaubliche, tolle, irre, skandalöse Bild von Clooney schlechthin: der Star privat, in seiner Villa am Comer See – und mit seiner geheimnisvollen Affäre, über die man tuschelt! Aber nichts klappt wie geplant, und dann reist auch noch Elenas tätowierte Mutter an. Hilfe! Ein Parforceritt durch die Welt der noch nicht Reichen und nicht mehr so Schönen, ein Liebesdrama um italienische Männer und deutsche Mütter, eine Geschichte von Jagd und Erfolg in Zeiten von Insta & TikTok, Liebe und Gelato, Meloni und Mussolini. Vielleicht spielt auch George Clooney mit – in dieser abgründigen Komödie, so dunkel und tief wie der Lago di Como bei Nacht.