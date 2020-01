Es gibt nur wenig, das Oliver Pocher nicht kann. In den vergangenen zwei Jahrzehnten machte er sich als Komiker, Moderator und Entertainer einen Namen. Sein Markenzeichen? Er nimmt niemanden ernst – am wenigsten sich selbst.

Oliver Pocher machte zum ersten Mal von sich reden, als er 1998 bei einer Pressekonferenz der Backstreet Boys auftrat. Es folgten Engagements bei VIVA, dem Quatsch Comedy Club und als Sidekick bei Harald Schmidt. „Alles Pocher“ und „Rent a Pocher“ waren die ersten Formate, die seinen Namen im Titel trugen – zu dieser Zeit mauserte er sich vom Geheimtipp zur festen Größe in der TV-Landschaft. Pocher moderierte den Deutschen Fernsehpreis 2013 und wurde 2016 bei „Deutschland tanzt“ Zweiter, führt regelmäßig durch die Show „5 gegen Jauch“ und ist Jurymitglied bei der Castingshow „Die große Chance“. Und als wäre das nicht genug, ist er auch noch Schauspieler, so etwa in der Verfilmung des Bestsellers „Vollidiot“.

Ob die Geissens oder die Lombardis, Donald Trump oder die Trash-Formate dieser Welt – vor Oliver Pocher ist nichts sicher. Wenn er auf die Bühne geht, pfeift er auf political correctness und ist dabei zum Brüllen komisch. Das dürfen Sie nicht verpassen!