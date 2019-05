Oliver Vrankovic: Aide! Fußball in Israel

Vortrag von Oliver Vrankovic am So, 30.06.2019 um 17 Uhr im Café/Bar fuenfbisneun im Komma Esslingen. Eintritt frei!

Warum hängt im Fanblock des Drittligisten Maccabi Yafo eine Bulgarien Fahne und warum eine kurdische Fahne im Block des Drittligisten Beitar Nordia Jerusalem. Warum gibt es ein Derby zwischen Maccabi und Hapoel Ashdod in der dritten Liga obwohl beide Vereine vor 20 Jahren zu MS Ashdod zusammengelegt wurden? Welche Bedeutung spielt der Vierligist Maccabi Sderot in der Hauptstadt der Bunker? Wie wirkt sich das Alkoholverbot auf die Stimmung aus? Was treibt junge Männer in arabischen Städten an, Ultras ihrer lokalen unterklassigen Teams zu sein und wie kommen sie mit dem Ultras jüdischer Mannschaften aus? Welches ist die arabische Fussballhauptstadt und welche Bedeutung hat diese Frage für arabische Fussballfans? Was wird in Stadien arabischer Mannschaften gerufen und was passiert, wenn man sich dort auf Hebräisch unterhält? Welche Rolle spielen Politik und Religion in den Stadien? Warum reicht die Rivalität von Maccabi Sha’arayim und Hapoel Marmorek bis in den Jemen zurück? Wie geht es in einem Facebook Forum zu, im den sich die fanatischen Fans von Drittligisten austauschen und wie beeinflusst der Austausch die Stimmung in den Stadien?

Oliver Vrankovic hat sich in der Saison 2018/19 mehr als 75 Fussballspiele in Israel angeschaut und dabei mehrere Dutzend Fans verschiedener unterklassiger Teams kennengelernt und dabei das Land in dem er seit 11 Jahren lebt neu entdeckt. Außerdem betreibt er den Blog Kichererbse, ist Mitbetreiber des Groundhopping Guides Kaduregel Groundhopping Israel und schreibt regelmäßig für HaGalil, Jüdische Allgemeine, der Jungle World, DIG Magazin und bei den Ruhrbaronen.

Im Anschluss Diskussion mit Musik und Getränken.