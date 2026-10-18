Oliver Wakeman Band

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Oliver Wakeman und seine band – “From A Page” tour. Ein Abend mit Yes und Oliver Wakeman Werken. Oliver Wakeman ist der älteste Sohn von Rick Wakeman der die Rolle seines Vaters bei Yes von 2008 bis 2011 ausfüllte. Gleichzeit war er der Keyboarder der Strawbs (wie auch sein Vater zuvor). Eine stattliche Anzahl von eigenen Platten, die Zusammenarbeit mit Leuten wie Gordon Giltrap oder Steve Howe säumen seinen Weg usw.

Eine erlesene Truppe vervollständigt die Band.