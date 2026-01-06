Oliver Wnuk & @kriegundfreitag

Eine multimediale Leseshow übers Stolpern, Staunen und Sich-Zusammenreißen: Zwei Künstler. Ein Buch.

Unzählige Fragen an das Leben – und ein Abend voller pointierter Beobachtungen, feiner Widersprüche und warmherzigem Humor.

Schauspieler und Autor Oliver Wnuk liest aus seinem neuen Buch „Besser wird’s nicht“ (Lappan Verlag, Febr. 2026), begleitet von den legendären Strichfiguren des Cartoonisten Tobias Vogel alias @kriegundfreitag. Gemeinsam schaffen sie eine Bühne für das, was zwischen Alltag und Abgrund, Ich und Ego, Glückssuche und Selbstironie liegt. Persönliche Texte treffen auf projizierte Cartoons – live, klug, komisch, kantig.

Ein Abend für alle, die keine Lösungen erwarten, aber Lust auf neue Perspektiven haben. Wnuk, bekannt aus „Stromberg“ und „Nord Nord Mord“, verbindet autobiographische Texte mit Humor und feinen Widersprüchen. Vogel, Gewinner des Grimme Online Award 2019 und des Max-und-Moritz-Publikumspreises 2020, bringt dazu seine preisgekrönten Strichmännchen auf die Bühne.