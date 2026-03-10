Olivia Trummer “SONGBOOK”

Die Pianistin und Sängerin Olivia Trummer gilt als eine der interessantesten Jazzmusikerinnen ihrer Generation und findet international Beachtung dafür, wie sie ihre beiden Instrumente - Klavier und Stimme - auf einzigartige Weise miteinander verbindet.

Sie stand bereits mit Eric Clapton, Bobby McFerrin und Kurt Rosenwinkel auf der Bühne und trat in mehr als 20 Ländern auf, inklusive an so bedeutenden Orte wie der Carnegie Hall, Ronnie Scott's, Birdland Jazz Club New York, Teatro La Fenice. Die Presse feiert Olivia Trummer nicht nur als „hochvirtuose Pianistin“ und exzellente Sängerin, die „den Vokaljazz mit kühnen Scat-Koloraturen in den Bereich des Kunstlieds vorantreibt“, sondern auch als beeindruckende Komponistin und Songwriterin. Das britische Jazzwise Magazine bescheinigt ihr die Gabe, „starke, sich sofort einprägende Melodien zu entwerfen“, und die FAZ bemerkt: "Es spricht für sie, dass ihre eigenen Songs unter den Klassikern und Standards des American Songbooks eine gute Figur machen". Ihre Diskographie, die 2006 mit ihrem Debutalbum „Nach Norden“ begann, umfasst mittlerweile elf eigene Alben voller Eigenkompositionen. Ihr jüngstes Album, "Like Water" (Warner Music Italia, 06/2025), produziert von dem amerikanischen Produzenten und dreifachen Grammy-Gewinner Russ Titelmann (Randy Newman, Chaka Kahn, Steve Winwood), wurde von jazz thing und BR Klassik in die Top Ten der besten Jazz-Veröffentlichungen 2025 gewählt.

Anlässlich ihres Plattenjubiläums öffnet Olivia Trummer nun exklusiv ihr eigenes SONGBOOK und blättert darin wie in einem Tagebuch. Zusammen mit vier spannenden Musikerpersönlichkeiten der europäischen Jazzszene bringt sie ihre originellsten, eingängigsten, intimsten und anspruchsvollsten Kompositionen zurück auf die Bühne. Eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl ihrer persönlichen Favoriten, die alle eine Geschichte in sich tragen. Für diesen Anlass erweitert Olivia Trummer ihr Trio um zwei sehr ungewöhnliche Klangfarben: Johannes Lauer an der Posaune und Ariel Bart an der chromatischen Mundharmonika, zwei Virtuosen ihres Fachs, glänzen mit Einfallsreichtum und Feingefühl und lassen die gesamte emotionale Bandbreite von Olivias Musik auf ganz neue Weise aufblühen. Mit Makar Novikov am Kontrabass und Mathias Ruppnig am Schlagzeug verfügt die Band außerdem über zwei brillante Solisten, die auf der Bühne zu einer traumhaft groovenden Rhythmusgruppe verschmelzen. Gemeinsam erschafft das Ensemble einen mitreißenden Strom aus Jazz, Soul, Singer-Songwriter und Blues. „Zeitlose Musik“, die unter die Haut geht.

Besetzung: Olivia Trummer (p, voc); Ariel Bart (harm); Johannes Lauer (tb); Makar Novikov (db); Mathias Ruppnig (dr)