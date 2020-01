Die Pianistin und Sängerin Olivia Trummer aus Stuttgart ist diesjährige Jazz-Preisträgerin des Landes Baden-Württemberg. Jazzpianistin, Sängerin, Komponistin: Olivia Trummer ist alles in einem. In ihren Solokonzerten schöpft die klassisch ausgebildete Musikerin aus einem breit gefächerten musikalischen Spektrum. Ihre Songs sind geprägt von der Unkonventionalität der Vollblut- Jazzmusikerin und weisen gleichzeitig eine Sensibilität für populäre Musik und Singer-Songwriter-Elemente auf. Ihre eigenen Texte – ob auf Deutsch oder auf Englisch – sprechen über das Leben, über ihre Sicht der Welt. Sie bringen zudem eine charmante Leichtigkeit in ihre Musik ein. Und mit ihren Jazzarrangements von Werken Bachs und Mozarts stellt sie wiederum die Verbindung zur Klassik her. 2018 veröffentlichte sie ihr 7. Album.

Olivia Trummer schloss Jazz- und klassisches Klavier an der Musikhochschule in Stuttgart mit Auszeichnung ab und setzte ihr Jazzklavierstudium mithilfe eines Stipendiums des DAADs an der „Manhattan School of Music“ in New York fort. Die prägenden, in der Jazzmetropole New York verbrachten Jahre sowie ihr enger Bezug zur klassischen Musik dienen ihr von je her als Inspirationsquellen.

Sie wurde vielfach ausgezeichnet (Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg, Stipendium der Bruno-Frey-Stiftung, Jazzpreis Ingolstadt 2014, mehrmalige Stipendiatin der Initiative Musik) und von 2013 bis 2016 als Jazzkünstlerin des „stART“-Programms von Bayer Kultur in Leverkusen gefördert.

Seit Oktober 2016 tourt sie international mit Kurt Rosenwinkel. Weitere Kollaborationen schließen u.a. die NDR Bigband, Matthias Schriefl und Sebastian Studnitzky ein.

„Die Musik ist hervorragend, sowohl Komposition als auch Interpretation. Ich kenne in unseren Breitengraden keine Jazzmusikerin diesen Zuschnitts.“

(Klaus Doldinger)