Olivia Trummer Trio

Die in Stuttgart und New York ausgebildete Pianistin und Sängerin fasziniert ihr Publikum mit ihrer lebendigen Bühnenpräsenz und einem ganz eigenen Stil, den die Presse mittlerweile als "Olivia-Trummer-Stil" beschreibt.

Olivia Trummer, die aktuelle Jazzpreisträgerin des Landes Baden-Württemberg, begeistert als Pianistin, Sängerin und Komponistin gleichermaßen und gilt mit ihrer komplexen und zugleich eingängigen Musik über die Landesgrenzen hinaus als eine der interessantesten Jazzmusikerinnen ihrer Generation. Klaus Doldinger sagt: "Die Musik ist hervorragend – sowohl Komposition als auch Interpretation. Ich kenne in unseren Breitengraden keine Jazzmusikerin dieses Zuschnitts." Neben vielfältigen eigenen Projekten ist Olivia auch Mitglied von Kurt Rosenwinkels "Caipi" Band, mit der sie bereits ausgiebig durch Amerika, Kanada, Europa, China und Japan tourte. Seit drei Jahren taucht sie außerdem aktiv in die lebendige Jazzszene Italiens ein. Für das diesjährige Konzert im BIX präsentiert sie sich daher im Trio mit zwei hochkarätigen italienischen Jazzmusikern: Nicola Angelucci am Schlagzeug und Rosario Bonaccorso am Kontrabass. Beide gelten als Meister ihres Fachs, tragen fantasievoll und sensibel zur Musik bei und setzen virtuose Akzente.

Nicola Angelucci, "der beste Schlagzeuger, den ich in Europa gehört habe" (Benny Golson) ist zur Zeit festes Mitglied der Ensembles um Fabrizio Bosso, Enrico Pieranunzi und Dado Moroni und leitet zudem das Nicola Angelucci Quartett. Mit ihm verbindet Olivia bereits eine mehrjährige, enge Zusammenarbeit. Rosario Bonaccorso kann auf eine langjährige, internationale Karriere blicken, sowohl als Bandleader als auch als Begleiter von Enrico Rava, Stefano Di Battista oder Flavio Boltro. Er verzaubert mit seinem Sound und seiner hohen Kommunikationsfähigkeit. In sein Bassspiel mischt sich beizeiten auch seine warme, ausdrucksstarke Stimme.

Das Trio verfolgt einen eleganten, jazzigen Sound, der berührt und verführt. Mit Spielfreude und einem Sinn für "Bellezza" präsentieren die Musiker ein Programm aus charaktervollen Eigenkompositionen und Songs. Rhythmisch und harmonisch eng verzahnt bewegen sie sich im weiten Kosmos zwischen Jazz, Pop und Singer-Songwriter und folgen dabei optimistisch ihrem eigenen Kompass.

Besetzung: Olivia Trummer (p, voc); Rosario Bonaccorso (b, voc); Nicola Angelucci (dr)