„Life means exactly to delve into your bliss and blues – Leben bedeutet: in seine Freuden und Sorgen einzutauchen“.
Das Olivia Trummer Trio bietet ein abwechslungsreiches Programm zum Thema „Balance“, das sich ganz der Kunst widmet, Brücken zu schlagen: Zwischen musikalischen Welten – Jazz und Klassik – aber auch mit Songs, die berühren und feinfühlig zwischen Kopf und Herz vermitteln. Eigenkompositionen der Bandleaderin und Neuinterpretationen bekannter Werke geben dem Trio Raum, seine magnetische Wirkung zu entfalten.
Info
Johanniskirche Johannisplatz 1, 73525 Schwäbisch Gmünd
Konzerte & Live-Musik