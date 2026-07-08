„Life means exactly to delve into your bliss and blues – Leben bedeutet: in seine Freuden und Sorgen einzutauchen“.

Das Olivia Trummer Trio bietet ein abwechslungsreiches Programm zum Thema „Balance“, das sich ganz der Kunst widmet, Brücken zu schlagen: Zwischen musikalischen Welten – Jazz und Klassik – aber auch mit Songs, die berühren und feinfühlig zwischen Kopf und Herz vermitteln. Eigenkompositionen der Bandleaderin und Neuinterpretationen bekannter Werke geben dem Trio Raum, seine magnetische Wirkung zu entfalten.