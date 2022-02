Olivier Guez – Le Grand Tour

Anlässlich der französischen EU-Ratspräsidentschaft hat Olivier Guez 27 Autor*innen, eine(n) aus jedem Mitgliedsland der EU, gebeten, über Orte zu schreiben, die für die europäische Kultur und Geschichte bezeichnend sind.

Die bisher unveröffentlichten Erzählungen und Kurzgeschichten, u. a. von Daniel Kehlmann (Deutschland), Eva Menasse (Österreich), Maylis de Kerangal (Frankreich), Ersi Sotiropoulos (Griechenland), Laszlo Krasznahorkai (Ungarn), Colm Tóibín (Irland), Rosella Postorino (Italien), bilden eine außergewöhnliche Sammlung und zeichnen eine bewegende Landkarte des europäischen Geistes der frühen Zwanzigerjahre des 21. Jahrhunderts.

Olivier Guez, 1974 in Straßburg geboren, arbeitete unter anderem für Le Monde, die New York Times und die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Für das Drehbuch von „Der Staat gegen Fritz Bauer“ erhielt er den Deutschen Filmpreis 2016. Sein Roman „Das Verschwinden des Josef Mengele“ von 2018 wurde zum internationalen Bestseller und stand in Deutschland viele Wochen auf der Spiegel-Bestseller-Liste. Zuletzt erschien auf Deutsch Koskas und die Wirren der Liebe (Aufbau, 2020).Olivier Guez lebt in Paris.

Barbara Stoll ist neben zahlreichen Schauspielengagements als Sängerin und Regisseurin tätig und arbeitet als Sprecherin bei ARD und SWR. Seit 1995 ist sie die Senderstimme des deutsch-französischen Kulturkanals Arte.

Martin Ebel studierte Romanistik und Germanistik, arbeitete als Kulturredakteur und als freier Literaturkritiker, darunter für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Neue Zürcher Zeitung und den Südwestrundfunk. Seit 2002 leitet er die Literaturredaktion des Zürcher Tages-Anzeiger.