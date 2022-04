Olivier Le Goas & Reciprocity greifen mit ihrer sehr melodischen Musik verschiedenste Kontraste zwischen Groove, Blues, zudem auch Folk auf.

Mit der Produktion von Reciprocity erfüllte sich Olivier Le Goas nun übrigens einen langgehegten Traum. Mit John Escreet am Piano, Nir Felder an der Gitarre und Phil Donkin am Kontrabass holte er sich nicht nur international bekannte Partner sondern formte mit ihnen zudem noch ein Quartett, das seine Kompositionen ideal umsetzt.

Der Schlagzeuger komponierte bisher alle seine Stücke am Klavier, ohne dieses Instrument dann in seinen bisherigen Produktionen einzusetzen. Zum ersten Mal integriert Olivier Le Goas aber nun die warmen Klänge dieses Instruments, das durch das einfühlsame Spiel von Kevin Hays überdies noch hervorragend in Szene gesetzt wird.

Obwohl Olivier Le Goas seine Melodien, auch dank seiner lyrischen Begabung, mit sehr viel Liebe zum Detail komponiert, gibt er seinen großartigen Musikern dennoch viel Spielraum und volle Freiheit, sich innerhalb der Songs zu entfalten.

Besetzung: Olivier Le Goas (dr); Nir Felder (git); John Escreet (p); Phil Donkin (b)