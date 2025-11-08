Olivier Mas - Rock/Blues/Country "One man Swamp Boogie"

Olivier Mas, ein Multiinstrumentalist aus Südfrankreich und mitreißende One-Man-Band mit Gitarre und Schlagzeug, nimmt das Publikum mit seinen treibenden Rhythmen mit zu den Wurzeln amerikanischer Rock-, Blues- und Countrymusik.

Dazu spielt er eigene, französische Kompositionen aus seinem 1. Soloalbum «One Man Swamp Boogie». Très dansable!

Einlass & Bewirtung ab 18 Uhr.

Weitere Infos auf http://www.laboheme-heilbronn.de