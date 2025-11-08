Olivier Mas - Rock/Blues/Country "One man Swamp Boogie"

La Bohème Heilbronn Neue Strasse 30, 74080 Heilbronn

Olivier Mas, ein Multiinstrumentalist aus Südfrankreich und mitreißende One-Man-Band mit Gitarre und Schlagzeug, nimmt das Publikum mit seinen treibenden Rhythmen mit zu den Wurzeln amerikanischer Rock-, Blues- und Countrymusik.

Dazu spielt er eigene, französische Kompositionen aus seinem 1. Soloalbum «One Man Swamp Boogie». Très dansable!

Einlass & Bewirtung ab 18 Uhr. 

Weitere Infos auf http://www.laboheme-heilbronn.de

Info

La Bohème Heilbronn Neue Strasse 30, 74080 Heilbronn
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Olivier Mas - Rock/Blues/Country "One man Swamp Boogie" - 2025-11-08 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Olivier Mas - Rock/Blues/Country "One man Swamp Boogie" - 2025-11-08 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Olivier Mas - Rock/Blues/Country "One man Swamp Boogie" - 2025-11-08 20:00:00 Outlook iCalendar - Olivier Mas - Rock/Blues/Country "One man Swamp Boogie" - 2025-11-08 20:00:00 ical

Tags