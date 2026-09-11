Oliwia Hälterlein | Wir Töchter

Eine Familie über drei Generationen, verbunden durch Frauenleben zwischen Polen und Deutschland.

Marianna wächst nach dem Zweiten Weltkrieg als Bäuerin auf, ihre Tochter Róza erlebt Aufbruch, Solidarność und den Wunsch nach einem anderen Leben – und verlässt schließlich Polen. Deren Tochter Waleria wächst im wiedervereinigten Deutschland auf und verliert nach und nach die Sprache ihrer Herkunft.

Als Erwachsene wird sie mit einer schmerzhaften Wahrheit konfrontiert, die Fragen nach Zugehörigkeit, Herkunft und Weitergabe neu stellt: Was bleibt von einer Familie, wenn ihre Geschichten zu Ende gehen? Und was bedeutet es, die Letzte zu sein?