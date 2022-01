"Eigentlich wollt' ich da nicht mehr hin" Tour

Wir versuchen, für alle Veranstaltungen Ersatztermine u finden. Die Karten behalten dafür die Gültigkeit oder können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden.

„Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich es momentan vermisse, vor Euch auf der Bühne zu stehen, um Songs, Lebensweisheiten und dummes Zeug unters Volk zu bringen. Aber damit wir mit unseren Clubshows diesmal auf der sicheren Seite sind, müssen wir uns alle leider noch einmal gedulden.

Dafür verspreche ich Euch, nicht nur alles, was sich über die Monate angestaut hat, auf die Bühne zu bringen, sondern auch noch weitere 20% Olli Schulz-Energie. Hätte keiner gedacht, dass das noch zu steigern ist. Aber es geht! Ihr werdet es sehen.“

Die sympathischste Person des deutschen Singer-Songerwritertums, Olli Schulz, macht sich auf den Weg und spielt eine umfangreiche Tour in entspannter Atmosphäre. 25 Termine in 24 Städten, in denen Olli Schulz zum Großteil schon lange nicht mehr war und in manche eigentlich auch nicht mehr hin wollte.

Und dennoch hat sich der Sänger, Podcaster, Moderator und Schauspieler eben all jene Städte ausgesucht, um den Frühling gemeinsam mit seinen Fans und vielen neuen Songs zu zelebrieren: „Weil ich es immer noch liebe auf der Bühne zu stehen, weil ich Bock auf euch habe und weil ich ne Menge neuer Songs mitbringen werde.“

Beginn: 20:00

Einlass: 19:00