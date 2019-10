Olly T. "The Acoustic Road" Rock/Pop

Mit OLLY T. ist Party angesagt.

Nach dem Motto "Back to the Roots" spielt Oliver Tröscher (Gesang/Gitarre) mitreißende acoustic Songs wie z. B. Eric Clapton, Rolling Stones, Neil Young, Georg Harrison, Pink Floyd, Bob Dylan und viele andere Interpreten.

VITA: Seine musikalische Laufbahn begann Oliver Tröscher 1975-1979 in einer Schulband. 1980-1989 war er Gitarrist und Sänger der legendären Band "5th Connection" aus Stuttgart und ab 1992 ist er Gitarrist und Sänger der bekannten Band "Music Brothers" aus Gebersheim, die in ganz Deutschland für öffentliche und private Musik-Events gebucht werden. Er und seine drei Brüder haben dieses Jahr ihr 25jähriges Band-Jubiläum! Hauptsächlich sind er und sein Bruder Andreas als Duo, mit bislang über 750 Auftritten, unterwegs. Außerdem tritt er auch als Solo-Musiker OLLY T. "THE ACOUSTIC ROAD" auf. Mehr Info unter: www.dieapothekegallery.com

Eintritt ist frei - wir gehen im Namen und Auftrag des Musikers mit dem Hut rum.