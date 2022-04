OLYMP Final4 - Halbfinaltag

Der Kampf um den DHB-Pokal! Das OLYMP Final4 ist zum vierten Mal in Folge zu Gast in der Stuttgarter Porsche-Arena und bietet Frauenhandball auf absolutem Top-Niveau.

In diesem Jahr treffen zudem die vier letzten Pokalsieger aufeinander. Als Lokalmatador und Titelverteidiger greift die SG BBM Bietigheim nach dem zweiten DHB-Pokalsieg in Folge. Doch der Thüringer HC, als Sieger von 2019, will der SG den Titel streitig machen. Beide Teams treffen im zweiten Halbfinale (28. Mai, 17.30 Uhr) aufeinander. Im ersten Halbfinale (28. Mai, 15 Uhr) kommt es zum Nordduell, das gleichzeitig das Duell der Pokalsieger von 2018 und 2017 ist: Der VfL Oldenburg trifft auf den Buxtehuder SV – auch hier sind Spannung, Kampf und Leidenschaft vorprogrammiert.

Am Sonntag kommt es dann zum großen Showdown: Wer macht das Rennen im Duell um Platz 3? Und vor allem: Welcher Pokalsieger setzt sich in diesem Jahr durch und gewinnt den Kampf um den DHB-Pokal?