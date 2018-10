Oman und Emirate - Unterwegs im Übermorgenland

Die märchenhafte Glitzerwelt der Vereinigten Arabischen Emirate ist ein Synonym für Internationalität, die Jagd nach Rekorden, Luxus und "Big Business". Nach den ersten Ölfunden Anfang der 60er Jahre folgte ein rasanter Aufstieg zur globalen Drehscheibe von Handel, Tourismus und Kultur.

Das Sultanat von Oman hat seine Öffnung behutsamer betrieben und hat sich in Vielem einen traditionelleren Charakter bewahrt. Dies äußert sich in einer ganz eigentümlichen Mischung aus Traditionsbewusstsein und Technikverliebtheit, die Hardy Fiebig öfters schmunzeln lässt. Besucher sind von den herzlichen Menschen und den spektakulären Küsten-, Wüsten- und Berglandschaften ausnahmslos begeistert.

So unterschiedlich beide Länder auch sein mögen, beide sind faszinierende und, wie der Orientexperte Hardy Fiebig betont, sichere Reiseziele. In einem Orient, der gegenwärtig einem politisch aufgewühlten Ozean ähnelt, gleichen sie Inseln der Stabilität und Sicherheit. Könnten sie ein Zukunftsmodell für den gesamten arabischen Raum -also ein Übermorgenland- sein?

Informativ, unterhaltsam und hintergründig, mit spitzbübischem fotografischen Blick und rhetorischer Exzellenz zeigt, der in Kairo aufgewachsene und fließen Arabisch sprechende, Autor und Fotograf die Golfregion zwischen Wanderdünen, Weihrauchbäumen, Wüstensöhnen und Wolkenkratzern.

