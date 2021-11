Omar Sosa & Yilian Cañizares

Omar Sosa sei ihr wie ein Vater begegnet, erzählt Yilian Cañizares. Nach einem ihrer Konzerte empfing er sie mit weit ausgebreiteten Armen und gratulierte ihr liebevoll zu ihrem Auftritt. Das war der Beginn einer musikalischen Freundschaft, die eineinhalb Jahre später Ausdruck in einem sehr persönlichen Album fand: Auf »Aguas« reflektieren die beiden Musiker aus den Perspektiven zweier unterschiedlicher Generationen über das Leben außerhalb ihres Herkunftslandes Kuba. Der Pianist Omar Sosa, geboren 1965, wohnt nach Stationen in Quito, Mallorca und San Francisco heute in Barcelona. Yilian Cañizares, in den achtziger Jahren in Kuba geboren, kam zum Geigenstudium über Venezuela in die Schweiz und entdeckte dort, angeregt durch die Musik von Stéphane Grappelli, sowohl den Jazz als auch das Singen. Von Gustavo Ovalles am Schlagzeug unterstützt, versuchen beide das Verhältnis zu ihren Wurzeln und den Traditionen ihrer Heimat behutsam und neu musikalisch zu interpretieren.

Entstanden ist eine erfindungsreiche, mitreißende Mischung aus afro-kubanischen Klängen, klassischer Musik und Jazz. »Aguas« ist dem Wasser gewidmet, insbesondere Oshun, der Göttin der Liebe und Herrin der Flüsse in der kubanischen Religion Santería, der sich beide Künstler verbunden fühlen. Das Wasser mit seiner verborgenen Kraft und unendlichen Wandelbarkeit ist ein Synonym für das Leben, seine Stärke und Energie. Zugleich bedeutet es für beide die Trennung von ihrem Heimatland und die Sehnsucht nach Kuba.