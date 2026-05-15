Omelette Surprise

Da Jupiter als Gottheit inzwischen abgemeldet ist, besucht er als „göttlicher Playboy“ Frauen, die ihm gefallen, indem er sich in deren Ehemänner verwandelt und um sie zu beglücken.

Als der Ehemann von einer Geschäftsreise zurückkommt, erfährt er voller Erstaunen, dass er bereits die ganze Nacht, die er seines Wissens in Flugzeugen und Flughäfen verbrachte, bei seiner Frau gewesen sein soll. Er sagt, sie habe geträumt. Sie aber besteht darauf, mit ihm eine unvorstellbar schöne Nacht verbracht zu haben. Nun werden Ärzte zu Rate gezogen. Zuerst der Nachbar – ein Wald- und Wiesendoktor. Und dann ein Psychiater. Das alles führt zu großen Verwirrungen. Ein vergnügtes Spiel erwartet Sie, mit viel Esprit und guter Laune.