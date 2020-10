Omer Klein - Piano Trio Vol. 3

RADIO MEDITERAN ist das dritte Album des israelischen Pianisten und Steinway-Künstler Omer Klein, das er zusammen mit Haggai Cohen-Milo (Bass) und Amir Bresler (Drums) für WARNER Music aufgenommen hat. Dieses Album ist eine Liebeserklärung an die Kulturen des Mittelmeers - es sind die Klänge Tunesiens, Bulgariens, Israels, der Türkei, Italiens, Palästinas, Libyens, Marokkos und vieler weitere Landstriche, die Eingang in die komplexen Kompositionen Omer Kleins fanden. Denn so unterschiedlich diese Kulturen auch sein mögen, sie alle verbindet das Meer, das in ihrer Mitte liegt. RADIO MEDITERANhinterlässt den Hörer oder die Hörerin inspiriert und auf konstruktive Weise optimistisch – und lädt jeden ein, der Neugier auf neue Klänge verspürt, mit einer breiten Umarmung.

Omer Klein sagt zu dem Titel "Our Sea":"Ich denke dabei an all die Momente, in denen ich in meiner Jugend am Strand stand,auf das Meer schaute und mir vorstellte, dass am anderen Ende ebenfalls jemand steht, mit ähnlichen Sorgen, Gefühlen, Gedanken.“